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    Кэрролл: «Жена хотела продать мяч, которым я сделал хет-трик «Арсеналу»

    Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл рассказал о самом ярком моменте сезона.

    «Лично для меня самым прекрасным воспоминанием об этом сезоне будет хет-трик в матче против «Арсенала».

    Я забрал тот мяч домой, поместил его в стеклянный футляр и запер в шкафу, чтобы никто не мог прикоснуться.

    Это был своевременный поступок, потому что моя жена на следующий день спросила, можно ли продать его через интернет.

    Это был вопрос из разряда шуток, но знаете, если бы я согласился, то сейчас у меня мяча уже не было бы.

    Этот мяч много для меня значит. Он показывает, что я преодолел долгий период травм и снова забиваю», – сказал Кэрролл.

    Источник: The Sun

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    14.05.2016 01:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +33

      Dimanz 14 мая 2016, 17:51

      Молотки молодцы))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 мая 2016, 08:20

      Ну и бабы, мяч продать и быстро в магазин за шмотками и брюликами.

      4
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > kykyi 14 мая 2016, 11:27

      Ну не все-же бабы такие, есть бабы которые хранят такие вещи трепетнее, чем муж, который их заслужил, по крайней мере надеюсь на это

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > арейская 14 мая 2016, 12:27

      Не надейся.
      "лучшие друзья девушек, бриллианты" ,как в песне, но можно спросить у маморчеллы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > kykyi 14 мая 2016, 15:54

      Она такая популярная стала,но для меня останется загадкой как баба смогла выиграть в футбольных ставках,ладно теннис там нет,нет разбираются,но футбол:(( Позор всему мужскому обществу...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > BarcelonianDestroyer 14 мая 2016, 16:39

      Предлагаю вплотную заняться худ. гимнастикой и там их ставками замочить.

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > kykyi 14 мая 2016, 17:49

      Или стремиться успеть на распродажу сезонных коллекций одежды.Что бы хвастаться перед друзьями

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > BarcelonianDestroyer 14 мая 2016, 18:06

      NO!

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > kykyi 14 мая 2016, 18:29

      Согласен да:( Зашел дальше чем полагается)

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 14 мая 2016, 08:12

      "Пфф ну забил он там каком у то арсеналу хет трик(или как там у них) пустячок,только о себе думает,ужас"-жена. :)))

      -2
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 14 мая 2016, 07:31

      жёны они такие)

      0
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 14 мая 2016, 06:26

      Все правильно сделал. Поздравляю.

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