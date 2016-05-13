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    Зидан: «Не знаю, о каких бонусах для других команд говорят журналисты»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, предлагал ли мадридский клуб вознаграждение «Гранаде» за то, чтобы она отобрала очки у «Барселоны» в последнем туре Примеры.

    «Я не собираюсь вникать в эти дела и сосредоточен только на нашем матче. Не знаю, о каких бонусах для других клубов говорят журналисты.

    Я знаю, что это последняя пресс-конференция в сезоне, но мы сконцентрированы только на нашей игре», – сказал Зидан.

    Перед последним туром Примеры «Реал» отстает от «Барселоны» на одно очко. В субботу мадридцев ждет выездной матч против «Депортиво».

    Источник: Football Espana

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    13.05.2016 19:16
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