Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    КДК РФС дисквалифицировал игроков «Химок» за нарушение фэйр-плей

    Футболисты «Химок» Максим Широков и Федор Дворников получили дисквалификацию за инцидент в матче с «Долгопрудным». Напомним, что в концовке встречи хозяева забили гол в ворота соперника с нарушением правил фэйр-плей, чем вызвали бурное негодование со стороны гостей. После этого игроки «Химок» позволили футболистам «Долгопрудного» сравнять счет, беспрепятственно пропустив их к своим воротам.

    «За грубое нарушение игроками принципов фейр-плей – дисквалифицировать химчан Дворникова и Широкова – «Химки» – на один матч, без возможности обжалования», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 15:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11