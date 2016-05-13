Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чех: «Побороться за чемпионство в АПЛ «Арсеналу» помешали травмы»

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех назвал главную причину, по которой лондонской команде не удалось до конца претендовать на золотые медали английской Премьер-лиги.

    «В начале сезона у нас была потрясающая команда, поскольку все игроки были в строю. Потом, к сожалению, травму получил Росицки. Ну а затем вылетели и Касорла с Чэмберленом.

    Несмотря на многочисленные повреждения футболистов нашего клуба, нам удалось показать хорошую игру в этом сезоне. Мы потеряли много очков в феврале и марте из-за усталости, и это стало ключевым фактором», – отметил чешский вратарь.

    Источник: ФК «Арсенал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 13 мая 2016, 19:52

      Венгер ваш главный враг а не травмы, гнать его давно пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 15:23

      Да травмы травмы, в этом году много травм что то....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11