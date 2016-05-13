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    «Реал» передумал продавать Хамеса

    «Реал» не будет расставаться с полузащитником Хамесом Родригесом по окончании текущего сезона, о чем заявил президент мадридского клуба Флорентино Перес.

    Напомним, что буквально вчера появилась информация о том, что Хамеса может приобрести «Ювентус», «Арсенал», «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед».

    Как считает наставник «Реала» Зинедин Зидан, если летом Хамес докажет свою важность для команды и завершит сборы без травм, то следующий сезон проведет на более высоком уровне, чем текущий.

    Источник: AS

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    13.05.2016 06:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 13 мая 2016, 13:45

      продаём не продаём.купим не купим.(перес)он такой торгаш хреновый

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 13 мая 2016, 11:54

      никто и не собирался никого ни продавать не покупать...ни хамеса ни кристину...ни кого)

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 13 мая 2016, 09:13

      Пригодиться ещё Реалу

      0
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 13 мая 2016, 08:31

      Вот и хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 мая 2016, 08:20

      Сити и тут на подборе. Почти каждого хорошего футболиста в Сити сватают, стоит лишь сказать,что он выставлен на трансфер.

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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 13 мая 2016, 08:01

      Да не отдадут его. И правильно сделают.

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 13 мая 2016, 06:43

      Никак не определятся

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