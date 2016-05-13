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    «Бавария» не собирается выкупать Таски у «Спартака»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски, выступающий с января этого года в «Баварии», вернется в московский клуб. Сообщается, что руководство мюнхенцев приняло решение не использовать опцию арендного соглашения о выкупе игрока за восемь миллионов евро после того, как приобрела Матса Хуммельса у дортмундской «Боруссии».

    В составе «Баварии» Таски провел лишь три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Kicker.de

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    13.05.2016 00:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 12:36

      Интересно, а кто думал, что его оставят в Баварии?????

      А сколько было разговоров, какой он крутой, играет в Баварии и все такое(мол спартак ругает топового игрока, его даже Бавария взяла в аренду...

      Пустышка еще из Турции(и публично сказал, что по политическим причинам не хочет играть в Росси) Гнать его, поганой метлой!!!

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 мая 2016, 08:10

      продать его в зенит

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 07:03

      Продать его в другой клуб -надеюсь желающие на него найдутся.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 13 мая 2016, 00:50

      А смысл ? Алаба, Лам, Боа, Хумми, Беня, Бад...ещё может и Карвахаль (что я несу:d)

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > iron_Savior 13 мая 2016, 09:25

      Да какой нафиг Карвахаль. Закаким хером это говнище Ишпанское.

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