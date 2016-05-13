«Бавария» не собирается выкупать Таски у «Спартака»

Интересно, а кто думал, что его оставят в Баварии?????
А сколько было разговоров, какой он крутой, играет в Баварии и все такое(мол спартак ругает топового игрока, его даже Бавария взяла в аренду...
Пустышка еще из Турции(и публично сказал, что по политическим причинам не хочет играть в Росси) Гнать его, поганой метлой!!!
Защитник «Спартака» Сердар Таски, выступающий с января этого года в «Баварии», вернется в московский клуб. Сообщается, что руководство мюнхенцев приняло решение не использовать опцию арендного соглашения о выкупе игрока за восемь миллионов евро после того, как приобрела Матса Хуммельса у дортмундской «Боруссии».
В составе «Баварии» Таски провел лишь три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.