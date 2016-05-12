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    После матча с «Динамо» 11 игроков «Ростова» были вызваны на допинг-тест

    Как сообщил комментатор «НТВ Плюс» Дмитрий Шнякин, 11 игроков основного состава «Ростова» были вызваны на допинг-контроль после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

    После этой встречи желто-синие набрали 57 очков и вернули себе вторую строчку в турнирной таблице. Их отставание от лидера ЦСКА по-прежнему составляет два балла.

    Напомним, что в этом году допинговый скандал уже случился в английской Премьер-лиге, однако впоследствии никто так и не был наказан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 22:17
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +379

      o33uk 13 мая 2016, 10:50

      Из этого дела уши Миллера торчат во всю длинну.
      Сначала натравливают на Динамо Евро чиновников по факту рушат команду, потом поняв что с Ростовым такое не прокатит пытаются какие-то старые долги поднять играть на этом, теперь последний вариант допинг. То что у кого-то его найдут 100% они даже знают у кого это как наркотики при задержании подбросить, вопрос весь в том какое решение примут дисквалификация одного или всей команды вот в чём вся интрига.
      Но Зенит и Миллер вы просто мерзкие людишки, с такими как вы одном помещение мерзко находится.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      koka7751 13 мая 2016, 08:32

      Пускай коней и бомжей проверяют после каждого матча! Оборзели!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 13 мая 2016, 07:30

      "Зенит" очень хочет в ЛЧ, поэтому и натравливают всех на "Ростов".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 13 мая 2016, 07:25

      Мелдоний найти совсем несложно его все спортсмены принемали в нашей стране а сколько он выходит из организма неизвестно,но очень долго

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 13 мая 2016, 05:38

      Дурдом какой-то...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      sour12 13 мая 2016, 02:38

      обидно, с банкротством не прокатило, теперь так пытаются убрать ростов =(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 13 мая 2016, 00:12

      У Ростова денег нет на допинг,надо других проверять ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Alfonso Rodriges 13 мая 2016, 00:09

      судя по тому, как эти парни играют весь сезон, они точно на допинге)
      в хорошем смысле этого слова

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 12 мая 2016, 23:28

      газпром рулит,но думаю,что у ростова нет даже денег на анаболики-губернатор не выделил,по сему тест пройдут

      4
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    • ...
      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 12 мая 2016, 23:13

      Я за Бердыева

      4
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