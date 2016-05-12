После матча с «Динамо» 11 игроков «Ростова» были вызваны на допинг-тест

Как сообщил комментатор «НТВ Плюс» Дмитрий Шнякин, 11 игроков основного состава «Ростова» были вызваны на допинг-контроль после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

После этой встречи желто-синие набрали 57 очков и вернули себе вторую строчку в турнирной таблице. Их отставание от лидера ЦСКА по-прежнему составляет два балла.

Напомним, что в этом году допинговый скандал уже случился в английской Премьер-лиге, однако впоследствии никто так и не был наказан.