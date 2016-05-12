После матча с «Динамо» 11 игроков «Ростова» были вызваны на допинг-тест

Из этого дела уши Миллера торчат во всю длинну.
Сначала натравливают на Динамо Евро чиновников по факту рушат команду, потом поняв что с Ростовым такое не прокатит пытаются какие-то старые долги поднять играть на этом, теперь последний вариант допинг. То что у кого-то его найдут 100% они даже знают у кого это как наркотики при задержании подбросить, вопрос весь в том какое решение примут дисквалификация одного или всей команды вот в чём вся интрига.
Но Зенит и Миллер вы просто мерзкие людишки, с такими как вы одном помещение мерзко находится.
Как сообщил комментатор «НТВ Плюс» Дмитрий Шнякин, 11 игроков основного состава «Ростова» были вызваны на допинг-контроль после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).
После этой встречи желто-синие набрали 57 очков и вернули себе вторую строчку в турнирной таблице. Их отставание от лидера ЦСКА по-прежнему составляет два балла.
Напомним, что в этом году допинговый скандал уже случился в английской Премьер-лиге, однако впоследствии никто так и не был наказан.