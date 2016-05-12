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    Канте: «Не ожидал, что смогу достичь такого успеха, когда переходил в «Лестер»

    Полузащитник «Лестер Сити» Н'Голо Канте рассказал, за счет каких качеств его команда выиграла чемпионат Англии.

    «Мы стали чемпионами АПЛ благодаря высокому командному духу. Каждый игрок нашей команды не переставал биться на протяжении всего сезона, что и позволило нам выиграть золотые медали.

    Конечно, я не ожидал, что смогу достичь такого успеха, когда переходил в «Лестер». Но с каждым днем все мы чувствовали, что титул близок. Выступление в Лиге чемпионов – огромный опыт для меня. Не знаю, сможем ли мы удивить всех вновь», – сказал Канте.

    Источник: FourFourTwo

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    12.05.2016 14:07
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