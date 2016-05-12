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    Карвахаль в сфере интересов «Манчестер Сити» и «Баварии»

    Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает El Economista. Он находится в сфере интересов сразу нескольких европейских грандов. В их числе – «Бавария» и «Манчестер Сити».

    На данный момент оба клуба лишь проявили заинтересованность в игроке, но конкретных предложений в Мадриде не получали. Сам Карвахаль готов покинуть «Реал» из-за нехватки игровой практики.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 08:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +62

      jinhae 12 мая 2016, 13:29

      какие то хейтерки отписались. Карвахаль это один из последних футболистов кого отпустит реал

      -1
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      ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN > jinhae 12 мая 2016, 17:30

      Опустит ты хотел написать.

      0
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      Рейтинг: +16

      byniki 12 мая 2016, 11:31

      да он нулёвый

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 12 мая 2016, 11:10

      Нехватка игровой практики??? что за бред.. он не играл только когда был травмирован!!!

      -1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 12 мая 2016, 09:04

      В МС пусть ушлепывает а не в Баварию.

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 12 мая 2016, 08:46

      Нахер он нужен то? Очередной шлак из испании.

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN > VReDNiY 12 мая 2016, 17:29

      Всё верно подметил. На протяжении всё истории доказано что лучшие именно немцы.

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      Рейтинг: +92

      Morata29 > FENNNNN 13 мая 2016, 09:23

      в голос )))
      ну ты и чудак!)))

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