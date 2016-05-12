Карвахаль в сфере интересов «Манчестер Сити» и «Баварии»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает El Economista. Он находится в сфере интересов сразу нескольких европейских грандов. В их числе – «Бавария» и «Манчестер Сити».

На данный момент оба клуба лишь проявили заинтересованность в игроке, но конкретных предложений в Мадриде не получали. Сам Карвахаль готов покинуть «Реал» из-за нехватки игровой практики.