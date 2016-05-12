Будущее Мхитаряна прояснится в течение 10 дней

Райола, конечно, мерзкий агент, но он всегда заботиться о своих клиентах. С каждого клуба выбьет как можно больше денег...
В ближайшие несколько дней прояснится будущее полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна.
«Пока еще ничего не решено. Однако будущее Мхитаряна в «Боруссии» станет известно максимум в течение 10 дней», – сообщил агент футболиста сборной Армении Мино Райола.
Напомним, что действующий контракт Мхитаряна рассчитан до середины 2017 года. Руководство «Боруссии» готово продлить соглашение, но Райола настаивает на включение в него пункта о компенсации за игрока, которая позволит ему покинуть «Боруссию», если найдутся клубы, готовые заплатить за него такие деньги.