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    Будущее Мхитаряна прояснится в течение 10 дней

    В ближайшие несколько дней прояснится будущее полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна.

    «Пока еще ничего не решено. Однако будущее Мхитаряна в «Боруссии» станет известно максимум в течение 10 дней», – сообщил агент футболиста сборной Армении Мино Райола.

    Напомним, что действующий контракт Мхитаряна рассчитан до середины 2017 года. Руководство «Боруссии» готово продлить соглашение, но Райола настаивает на включение в него пункта о компенсации за игрока, которая позволит ему покинуть «Боруссию», если найдутся клубы, готовые заплатить за него такие деньги.

    Источник: Bild

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    12.05.2016 06:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 12 мая 2016, 08:21

      Райола, конечно, мерзкий агент, но он всегда заботиться о своих клиентах. С каждого клуба выбьет как можно больше денег...

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