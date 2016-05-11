«Вест Хэм» надеется подписать Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди заинтересовал «Вест Хэм».

Лондонский клуб готов заплатить за 29-летнего форварда 20 миллионов фунтов.

К слову, британская пресса оценивает шансы «молотобойцев» заполучить Варди как незначительные, так как футболист заявил о нежелании покидать «Лестер».

В текущем сезоне АПЛ Варди провел 35 матчей, в которых забил 24 гола и отдал восемь голевых передач.