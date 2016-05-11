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    «Вест Хэм» надеется подписать Варди

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди заинтересовал «Вест Хэм».

    Лондонский клуб готов заплатить за 29-летнего форварда 20 миллионов фунтов.

    К слову, британская пресса оценивает шансы «молотобойцев» заполучить Варди как незначительные, так как футболист заявил о нежелании покидать «Лестер».

    В текущем сезоне АПЛ Варди провел 35 матчей, в которых забил 24 гола и отдал восемь голевых передач.

    Источник: Daily Mail

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    11.05.2016 11:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 мая 2016, 14:29

      Дурацкая статья-вообще сколько можно уже ахинею писать.Он что дурак -перейти в команду имеющую туманные переспективы??????

      -1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 11 мая 2016, 14:27

      хрен вы его получите.

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 11 мая 2016, 12:09

      Уж точно не в Вест Хэм! Лестер в ЛЧ будет играть, а это дорого стоит. ЕСЛИ и уйдет, то в клуб, который тоже будет в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +124

      marshal9 11 мая 2016, 12:06

      яб на месте лестера продал бы его за эти деньги ии купил когонить помоложе

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 11 мая 2016, 11:41

      маловероятно

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