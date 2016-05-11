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    АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму» и упустил шанс подняться в четверку

    В перенесенном матче 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. В составе лондонцев отличились Диафра Сахо, Майкл Антонио и Уинстон Рид, за гостей дважды забил Антони Марсьяль.

    Таким образом, «Вест Хэм» поднялся на шестое место, вытеснив из зоны Лиги Европы «Саутгемптон», а «МЮ» остался на пятой позиции, упустив возможность обойти «Манчестер Сити» в борьбе за Лигу чемпионов.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сахо, 10; 1:1 – Марсьяль, 51; 1:2 – Марсьяль, 72; 2:2 – Антонио, 76; 3:2 – Рид, 81.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 00:21
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 11 мая 2016, 20:29

      2 по математике за такие расчёты !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 мая 2016, 11:24

      Молодцы молотобойцы!!!!Браво Билич!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      Arti Rabbit 11 мая 2016, 11:01

      Админов долой вместе с Ван Галом!!! Каждую неделю наблюдаю разные ляпы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 11 мая 2016, 09:12

      Админы, как у вас с математикой? в последнем туре МЮ победа МС проигрышь и МЮ +1 очко от сити..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 11 мая 2016, 07:55

      Почему же нет шансов? Если Сити проиграют, а МЮ выиграет, они обойдут их по 1 очку. Но Ван Гала нужно увольнять, хватит морочить нам голову своей философией. Моуринью против Пепа - это будет бомба!!

      2
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      Рейтинг: +5

      samara94 11 мая 2016, 07:43

      со Суонси слив был реальный

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 11 мая 2016, 06:48

      От лошара и ван Галька и весь этот МЮ

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 11 мая 2016, 06:42

      у Пепа аж отлегло от сердца узнав этот результат.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      pik54 11 мая 2016, 06:27

      Шанс для Мавринио.

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 11 мая 2016, 05:54

      МЮ такое говно.

      -1
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