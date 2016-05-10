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    Руни: «Уверен, что «Вест Хэм» будет разочарован поведением своих фанатов»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал атаку фанатов «Вест Хэма» на автобус манкунианцев перед матчем 35-го тура АПЛ. Из-за этого инцидента начало встречи было перенесено на 45 минут.

    «Это было неприятно. Тренер очень расстроился, но мы уже здесь и должны готовиться к игре, чтобы выйти на поле и сделать свою работу.

    Уверен, вы увидите фотографии. Это не мое дело, но думаю, что это печально, конечно.

    Мы знаем, что для «Вест Хэма» это большая игра, в которой они прощаются со стадионом, но я уверен, что клуб будет разочарован поведением фанатов», – сказал Руни.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.05.2016 22:20
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