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    Варди мог остаться вне футбола из-за роста

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди мог остаться вне футбола из-за своего невысокого роста.

    «Мне говорили, что я слишком маленький. Поэтому меня не брали в команду. Слишком маленький, не готов для физических нагрузок. Я не понимаю, как можно кому-то говорить, что он недостаточно хорош в 15-16 лет, когда у него еще много лет впереди для того, чтобы прогрессировать?» – приводит слова Варди 90min.com.

    Свой первый профессиональный контракт Варди подписал в 25 лет. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром «Лестера», завоевав с командой впервые в истории чемпионское звание.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2016 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 мая 2016, 17:12

      месся то ж был маленьким, но 5 ЗМ схавал.Удачи Вардику на Евро-2016

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > koli4ka 10 мая 2016, 23:36

      Месси все детство и раннюю юность на гормонах роста просидел!да и сейчас сидит,вот только его пропускают через доп контроль)

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