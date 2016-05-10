Стали известны детали нового контракта Неймара с «Барселоной»

Руководство «Барселоны» продолжает переговоры с форвардом команды Неймаром относительно продления его действующего соглашения.

Каталонский клуб предложил контракт, рассчитанный до 2021 года. Если стороны ударят по рукам, то сумма трансферной компенсации за бразильского футболиста увеличится до 220 миллионов евро.

Напомним, что действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до лета 2018 года.