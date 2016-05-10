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    Стали известны детали нового контракта Неймара с «Барселоной»

    Руководство «Барселоны» продолжает переговоры с форвардом команды Неймаром относительно продления его действующего соглашения.

    Каталонский клуб предложил контракт, рассчитанный до 2021 года. Если стороны ударят по рукам, то сумма трансферной компенсации за бразильского футболиста увеличится до 220 миллионов евро.

    Напомним, что действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до лета 2018 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.05.2016 09:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 11 мая 2016, 14:49

      не представляю что будет с футболом через 10 лет , миллирды на одного игрока тратить будут при трансфере

      0
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    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 10 мая 2016, 10:40

      А Суаресу уже предложен новый контракт? Он заслуил своей фантастической игрой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 10 мая 2016, 10:35

      нормально. дальше до 2021 можно будет мариновать на существующем контракте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 10 мая 2016, 10:17

      Продайте петуха бесполезного...

      0
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 10 мая 2016, 10:06

      Похоже он обошел месси.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > ARMEN13 10 мая 2016, 15:42

      Ну, это ненадолго. И потом, Неймар же намного моложе Лео, а это тоже учитывается

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