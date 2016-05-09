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    Варди: «Надеюсь, успех «Лестера» поможет сохранить состав»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди выразил надежду на то, что команде удастся сохранить состав во время летнего трансферного окна.

    «Я только что выиграл АПЛ и буду играть в Лиге чемпионов. Я счастлив здесь.

    На протяжении всего лета имена наших игроков будут упоминаться в трансферных слухах. Но я надеюсь, что титул и выход в Лигу чемпионов помогут сохранить наш состав.

    Мы с партнерами не обсуждали возможные переходы. Мы просто концентрируемся на каждой следующей игре.

    Единственное, что мы можем сделать – это сохранить наш победный менталитет. На этой неделе мы вернемся к тренировкам, чтобы хорошо сыграть в воскресном матче, который, надеюсь, принесет нам очередную победу», – сказал Варди.

    Источник: Goal.com

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    09.05.2016 23:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 мая 2016, 11:10

      Лестер красавцы!Удачи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 мая 2016, 00:39

      Да

      0
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