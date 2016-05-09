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    Колосков: «Россия не имеет возможности выставить своего кандидата в президенты УЕФА»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение Мишеля Платини покинуть пост главы УЕФА.

    – Новостью решение Платини об отставке для меня не стало. Он поступил правильно, его позиция оправдана. Как вы помните, перед выборами в президенты ФИФА он снимал свою кандидатуру, потому что другого выбора не было – его бы никто не допустил бы к ним. Здесь то же самое. Он мог и не уходить в отставку, только ему все равно запрещена деятельность в футболе. Сегодня этот срок снизили до четырех лет. Теперь на чрезвычайном конгрессе УЕФА месяца через три-четыре будем избирать нового главу союза.

    – Кандидат от России возможен?

    – Нет. Вероятность такого развития событий – нулевая. У нас даже нет члена исполкома в УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2016 14:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 мая 2016, 18:18

      Как это у нас нет члена, а В.Мудько- он членище,он же сын грузчика...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > koli4ka 9 мая 2016, 23:16

      А еще Пукина, он же разведчик, может он и там тайно затесался, не зря же в УЕФА такая коррупция. Наш пострел должен везде поспеть.

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