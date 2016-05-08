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    Бускетс: «Теперь «Барселона» не имеет права проигрывать в последнем туре»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился эмоциями после победы над «Эспаньолом» (5:0) во встрече 37-го тура Примеры, заявив, что теперь каталонцам нужно необходимо обыгрывать «Гранаду» в последнем туре первенства.

    «Для завоевания чемпионства нам необходима победа в последнем туре. Возможно то, что «Гранада» обеспечила себе место в Примере на следующий сезон, как-то сыграет нам на руку. Тем не менее, проигрывать мы не имеем права.

    У нас возникали некоторые проблемы, что-то не выходило, а иногда мы сталкивались с банальным невезением. Впереди тяжелая игра с «Гранадой», которая наверняка намерена подарить своим болельщикам положительные эмоции в последней домашнем матче», – сказал Бускетс.

    Источник: Football Espana

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    08.05.2016 21:41
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