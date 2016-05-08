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    «Атлетико» потерял шансы стать чемпионом Испании

    «Атлетико» потерпел поражение в матче 37-го тура Примеры с «Леванте» (1:2). Таким образом, мадридский клуб потерял шансы завоевать титул чемпиона Испании.

    У лидирующей в турнирной таблице чемпионата Испании «Барселоны» в активе 88 очков, у «Реала» – 87, у «Атлетико» – 85. За тур до окончания турнира «матрасники» имеют шансы догнать каталонцев, однако не смогут обойти их по дополнительным показателям.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 20:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 мая 2016, 12:13

      УРА! УРА! УРА!
      Не бывать гнили чемпионами!!!
      Не фанат Реала, но удачи Реалу в лиге чемпионов, лучше уж они, чем гниль

      -1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 9 мая 2016, 01:13

      А Реалу в финале лч есть ,что делать ?повезло им и так .

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 9 мая 2016, 01:04

      Проблема автобусов в том, что рано или поздно они отлетают от самых донных команд, типо Леванте или Мордовии. Чудес не бывает, каждая стратегия имеет свои минусы, невозможно залезть на ёлку и опу не ободрать-:))) Банальности? да, но это правда

      1
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      Рейтинг: +50

      Madridist05 8 мая 2016, 23:26

      с токой игрой им в Милане делать нечего

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 мая 2016, 23:13

      Победы в ЛЧ Атлетико

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 мая 2016, 23:00

      жаль.интрига накрылась, а было так всё напряжененько

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 мая 2016, 21:58

      Не до чемпионата им сейчас

      0
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      Рейтинг: +14

      Rustem82 8 мая 2016, 21:44

      Да жаль!

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 8 мая 2016, 21:03

      Это не футбол

      -1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 8 мая 2016, 20:38

      жаль

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