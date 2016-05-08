«Атлетико» потерял шансы стать чемпионом Испании

УРА! УРА! УРА!
Не бывать гнили чемпионами!!!
Не фанат Реала, но удачи Реалу в лиге чемпионов, лучше уж они, чем гниль
«Атлетико» потерпел поражение в матче 37-го тура Примеры с «Леванте» (1:2). Таким образом, мадридский клуб потерял шансы завоевать титул чемпиона Испании.
У лидирующей в турнирной таблице чемпионата Испании «Барселоны» в активе 88 очков, у «Реала» – 87, у «Атлетико» – 85. За тур до окончания турнира «матрасники» имеют шансы догнать каталонцев, однако не смогут обойти их по дополнительным показателям.