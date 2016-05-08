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    Арбелоа: «Моуринью научил меня не бояться говорить то, что думаю, защищать свой клуб»

    Защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, не раз заявлявший о своих дружеских отношениях с экс-тренером «сливочных» Жозе Моуринью, рассказал о том, чему он научился у португальца.

    «Конечно, отношение прессы ко мне было разным, но Моуринью помог мне не только в футбольном плане, но и персонально. Он помог мне перестать бояться говорить то, что я думаю, не бояться защищать свой клуб. Это то, что Жозе оставил мне после своего ухода, я всегда буду благодарен ему за это», – сказал Арбелоа.

    Напомним, что ранее 33-летний защитник сообщил о своем желании покинуть Мадрид по окончании сезона.

    Источник: Goal.com

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    08.05.2016 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 мая 2016, 14:41

      В Реале мало кто хорошо отзывается о Моуриньо.

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