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    «Бавария» и Гвардиола установили рекорды Бундеслиги

    В матче 33-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Ингольштадт» со счетом 2:1 и досрочно обеспечила себе чемпионство.

    Таким образом, мюнхенцы стали победителями Бундеслиги в четвертый раз подряд, что ранее не удавалось ни одному клубу. Три из этих чемпионств «Бавария» выиграла под руководством Хосепа Гвардиолы – это первый иностранный тренер, ставший трехкратным чемпионом Германии. Кроме того, испанец стал вторым наставником в Бундеслиге после Оттмара Хитцфельда, кому удалось взять три чемпионства подряд.

    Отметим также, что «Бавария» принимала участие в 51 розыгрыше Бундеслиги и выиграла 25 из них. Среди других команд наибольшее число чемпионских титулов имеют «Боруссия» из Дортмунда и «Боруссия» из Менхенгладбаха – по пять.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +271

      artem 81 7 мая 2016, 19:23

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 7 мая 2016, 19:22

      Поздравляю Баварию, но не Хосепа Гвардиолу.....

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Ass_09 7 мая 2016, 19:30

      А Пеп в стороне стоял...не праздновал

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      Рейтинг: +63

      Ass_09 > iron_Savior 7 мая 2016, 20:09

      ну и пошел он....

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