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    Семшов: «Динамовцы лягут костьми, чтобы не проиграть»

    Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов считает, что бело-голубые имеют все шансы отобрать очки у «Спартака» в матче 27-го тура РФПЛ. Игра состоится 8 мая на «Открытие Арене», начало — в 19:30 мск.

    «В последнее время матчи «Динамо» складываются не очень удачно, тогда как «Спартак» прервал безвыигрышную серию, победив «Локомотив». Как бы то ни было, это дерби — матч, который многое значит для обеих команд. Динамовцы лягут костьми, чтобы не проиграть, а «Спартак» попытается развить свой успех. Думаю, победителя в этом матче не будет, а будет результативная ничья — 2:2», — сказал Семшов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2016 10:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 мая 2016, 17:41

      Ну посмотрим!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2016, 13:24

      Желаю Динамо победить этот спортак. Динамо вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 7 мая 2016, 12:59

      костей не хватит, а то что они лягут это факт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 7 мая 2016, 12:55

      саситэ женерале

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 7 мая 2016, 12:52

      выиграйте, а костмьи ложиться не нужно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 мая 2016, 12:43

      НАВЕРНОЕ БУДЕТ "БРАТСКАЯ МОГИЛА"!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 11:49

      Конечно будет не очень удобно-но тогда пройдемся по костям.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 10:43

      Спартак победит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 7 мая 2016, 10:36

      Победа спартака!

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2016, 10:28

      очень хочется чтобы динамо больше не набрало очков и легло костьми

      0
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