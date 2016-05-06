Торрес: «Я приберег гол на финал Лиги чемпионов»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес дал понять, что не переживает по поводу незабитого пенальти в ворота «Баварии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. По словам испанского форварда, свой гол он приберег на финальный поединок с «Реалом».

«Произошедшее в игре с «Баварией» было разминкой. Все хорошее впереди. Я приберег свой гол для финала Лиги чемпионов», – сказал Торрес.

Напомним, что матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 28 мая на стадионе «Сан-Сиро».