Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торрес: «Я приберег гол на финал Лиги чемпионов»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес дал понять, что не переживает по поводу незабитого пенальти в ворота «Баварии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. По словам испанского форварда, свой гол он приберег на финальный поединок с «Реалом».

    «Произошедшее в игре с «Баварией» было разминкой. Все хорошее впереди. Я приберег свой гол для финала Лиги чемпионов», – сказал Торрес.

    Напомним, что матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 28 мая на стадионе «Сан-Сиро».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2016 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 6 мая 2016, 11:25

      в свои забьет, вот смеху-то будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 6 мая 2016, 08:20

      Бревно что то еще языком чешит. Иди забивай всяким Бетисам шлак. Надеюсь Реал вынесет этот недоклуб.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA > VReDNiY 6 мая 2016, 10:26

      красава!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11