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    Роналдо предрекает большое будущее Рэшфорду

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высоко оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

    «Рэшфорд – очень талантливый футболист, который многим мне напоминает самого себя. На поле он мужественен, быстр и прекрасно обращается с мячом. Уверен, его ждет большое будущее», – сказал Роналдо.

    Источник: The Sun

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    06.05.2016 06:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 6 мая 2016, 17:16

      ДА харош паренек, быстрый и играет в пас отлично(в виду молодости есть погрехи) обводка и видение поля, а самое главное, знает где быть в нужный момент, так сказать голевое чутье есть! Еще пару лет, и будет наконец то Нап отличный... Со времен РВН!

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 6 мая 2016, 09:03

      да хорош на него давить

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      Рейтинг: +117

      Marchen 6 мая 2016, 08:20

      МЮ удержать бы его

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