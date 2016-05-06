Роналдо предрекает большое будущее Рэшфорду

ДА харош паренек, быстрый и играет в пас отлично(в виду молодости есть погрехи) обводка и видение поля, а самое главное, знает где быть в нужный момент, так сказать голевое чутье есть! Еще пару лет, и будет наконец то Нап отличный... Со времен РВН!
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высоко оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.
«Рэшфорд – очень талантливый футболист, который многим мне напоминает самого себя. На поле он мужественен, быстр и прекрасно обращается с мячом. Уверен, его ждет большое будущее», – сказал Роналдо.