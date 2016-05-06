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    Олич: «О Гвардиоле в «Баварии» никто не будет вспоминать»

    Бывший нападающий «Баварии» Ивица Олич, ныне выступающий за «Гамбург», поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы в мюнхенском клубе.

    «Вылететь три раза подряд в полуфинале Лиги чемпионов – это провал, поскольку от «Баварии» всего ждут нечто большего. Победы в Германии не считаются, ведь мощь мюнхенцев не сравнить с другими командами.

    Когда Гвардиола пришел в клуб, «Бавария» выиграла всевозможные трофеи под руководством Юппа Хайнкеса. Поэтому Хосеп изначально не мог стать лучше него, он мог лишь повторить подобный успех. Но ему не удалось этого сделать, в результате чего он будет забыт», – цитирует Олича хорватское издание sportske.net.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2016 01:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 7 мая 2016, 14:35

      О нём уже все забыли и ждут Анчелотти. Но лучше бы в Баварию немецкого тренера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 7 мая 2016, 13:16

      А кто о нем вспоминает в Баварии?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 6 мая 2016, 11:36

      Запомнят только что постоянно сливал полуфиналы испанцам, последний так уж совсем конкретно, в первой игре не выпустил Мюллера, во второй после забитого гола Левандовски перестал делать замены, например не выпустил Алькантару, забившего Ювентусу после выхода на замену, как все равно боялся что дожмут Атлетико...

      1
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      Рейтинг: +22

      anacarp 6 мая 2016, 10:58

      во всем олич прав

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 мая 2016, 09:54

      Только немецкий тренер способен возродить Баварию!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      D@st@n 6 мая 2016, 09:49

      Правильно все говорит!

      3
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 6 мая 2016, 08:51

      Слава богу Пеп ушел. Сразу было ясно, что тики - така это не для Баварии.

      1
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      Рейтинг: +32

      milanium 6 мая 2016, 08:23

      За то весь мировой футбол не забудет пепа

      0
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 6 мая 2016, 02:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скорее олича забудут в Баварии

      -6
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > moskowcity-petrv 6 мая 2016, 07:11

      Та на кого руку поднимаешь смерд

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > olic29ivica 6 мая 2016, 16:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      на гавнюка асматичного,ничего не добившегося.Из-за этой жирной жопы Гамбург в прошлый год чуть не вылетел. Усосок пробегает 5 метров и у него одышка как у 90 летнего старика который всю жизнь курит и 5 потов с него сходит...Бавария и не знает вообще кто это,Олич.Когда же его выкинут на свалку уже динозавры,эту ветошь

      -4
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Недовольный 8 мая 2016, 21:39

      Ты забыл как он тащил Гамбург в своё время и в Баварии погоду не портил, а ты внатуре гнида недовольная))

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > olic29ivica 9 мая 2016, 03:09

      Куда тащил,на дно?Помню конечно,такое разве забудешь))

      -2
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