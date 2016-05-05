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    «Химки» не опасаются подозрений в договорном матче с «Долгопрудным»

    Технический директор «Химок» Алексей Россихин выразил свое мнение по поводу решения ПФЛ подробнее рассмотреть эпизоды поединка 24-го тура с «Долгопрудным» (2:2). Напомним, что игроки красно-черных позволили сопернику беспрепятственно сравнять счет, после того как сами забили мяч с нарушением фэйр-плей.

    – Наша позиция осталась неизменной. Мы придерживались принципов fair play.

    ПФЛ запросила объяснительные у двух игроков вашей команды?

    – Да. Пришел запрос, мы на него ответили.

    По каким эпизодам просили разъяснить ситуацию?

    – По нашему голу и по голу «Долгопрудного».

    К чему может привести разбирательство этого дела?

    – Мне трудно сказать. Мы ответили на запрос Лиги. Дальше уже решение за ПФЛ.

    Нет опасений, что вас заподозрят в договорном матче с «Долгопрудным» с конкретным счетом 2:2?

    – Нет, таких опасений нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2016 22:24
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