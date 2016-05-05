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    Эпизод с голом «Химок» в ворота «Долгопрудного» будет рассмотрен ПФЛ

    Президент ПФЛ Андрей Соколов отметил, что лига собирается рассмотреть эпизод, который произошел в матче между «Химками» и «Долгопрудным». Напомним, что в концовке встречи полузащитник хозяев Максим Широков вывел свою команду вперед, чем вызвал бурное негодование со стороны игроков гостей, поскольку гол был забил с нарушением правил фэйр-плей. После этого футболисты «Химок» позволили сопернику сравнять счет, беспрепятственно пропустив их к своим воротам.

    – Этот матч мы рассмотрим на следующей неделе. Пригласим представителей команд, тренеров.

    – Но у вас уже сложилось личное ощущение по эпизоду в конце встречи?

    – Я бы не хотел сейчас комментировать. А у вас сложилось?

    – Показалось, что «Химки» поступили благородно, позволив «Долгопрудному» забить гол и сравнять счет.

    – А когда «Химки» забивали второй гол?

    – Игроки говорят, что возникло недопонимание между нападающими и защитниками. Широков не понял, что «Химки» отдавали мяч «Долгопрудному».

    – Вот уточните у тех, кто выбивал мяч, кто сыграл головой, кто отдавал.

    – Так футболисты уже высказались. Говорят, что был свободный удар, отдавали мяч сопернику.

    – Постойте, но свободный удар можно по-разному выполнить. Можно сильно выбить, можно слабо. Можно верхом, можно низом. Можно в аут или в поле. Спросите у игроков «Химок», кто кого там не понял.

    – Так тот же Широков, забивший гол, сказал, что в эпизоде он изначально далеко находился и не разобрался. Не увидел, не услышал…

    – Кого он не услышал? А тот, кто скидывал ему мяч головой, тоже не услышал, не увидел?

    – По их версии, далеко находились.

    – Два защитника на одной половине поля, трое нападающих на другой…

    – В общем, есть, на ваш взгляд, странные моменты?

    – Я просто говорю, что надо еще раз все проверить, уточнить детали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2016 14:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +78

      msbleff 5 мая 2016, 22:40

      ну что за долбоебы то наверху сидят?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 5 мая 2016, 16:35

      Соколов- всем все ясно кроме тебя!

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 мая 2016, 14:20

      Соколов давай прощаться

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