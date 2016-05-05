«Реал» и «Атлетико» получат по 20 тысяч билетов на финал Лиги чемпионов

«Реал» и «Атлетико» получат в свое распоряжение по 20 тысяч билетов на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая в Милане на «Сан-Сиро», вмещающий около 80 тысяч зрителей, сообщает AS. Стоимость билетов составит от 70 евро до 440.

Стоит отметить, что команды уже встречались в финале Лиги чемпионов в сезоне-2013/14. В том матче «Реал» в дополнительное время обыграл «Атлетико» со счетом 4:1.