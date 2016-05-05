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    «Реал» и «Атлетико» получат по 20 тысяч билетов на финал Лиги чемпионов

    «Реал» и «Атлетико» получат в свое распоряжение по 20 тысяч билетов на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая в Милане на «Сан-Сиро», вмещающий около 80 тысяч зрителей, сообщает AS. Стоимость билетов составит от 70 евро до 440.

    Стоит отметить, что команды уже встречались в финале Лиги чемпионов в сезоне-2013/14. В том матче «Реал» в дополнительное время обыграл «Атлетико» со счетом 4:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      футбоголик 5 мая 2016, 14:53

      Та за такую игру... Счастливая футболка есть. Уже набор одежды заказал Реала http://futboholic.ru/category/real-madrid-4526981/ Ждем великого матч дня 28 мая

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