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    Суарес отказал «Зениту»

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Суарес входил в трансферные планы «Зенита». Представители Санкт-Петербурга вели переговоры с футболистом молодежной сборной Испании в прошедшее зимнее трансферное окно, но он ответил отказом.

    Известно, что интерес к персоне 22-летнего игрока проявляют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Ближайшим летом он имеет шанс оказаться в одной из этих команд. Есть вариант с возвращением в «Барселону», обладающей правом обратного выкупа Суареса за 3 миллиона евро.

    В текущем сезоне в 31 матче чемпионата Испании Суарес забил четыре гола и сделал семь результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    05.05.2016 06:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 мая 2016, 13:45

      даже если английские гранды его не купят, он уже как минимум играет в Вильярреале! Поэтому какой там зенит.....?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 6 мая 2016, 06:19

      никто не хочет ехать в Россию

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 5 мая 2016, 16:37

      Решил не губить карьеру в бомжатнике. Все правильно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      Inks > DemSerg 6 мая 2016, 08:20

      а в конюшне расцвёл бы? дело не в команде, а в чемпионате

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4833

      neveldomha 5 мая 2016, 14:24

      Пущай полирует скамейку на туманном альбионе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 12:03

      Все логично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 5 мая 2016, 11:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С этими гнидами никто не хло.ть деочет иметь дело.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +41

      skiros 5 мая 2016, 09:41

      Ну как бы всё ожидаемо. Парню 22 года, за ним следят топы. Зачем ему ехать в наш колхоз?

      0
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      Рейтинг: -58

      Nohco 5 мая 2016, 09:28

      И правильна сделал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 мая 2016, 08:20

      РЕСПЕКТ И УВАЖУХА МУЖИКУ!!
      НЕ ПРОДАЛСЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ РОССИИ В НЕДОКЛУБ!!!

      -2
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      Рейтинг: +11227

      alp > REDWHITE_ 5 мая 2016, 11:00

      ну вот опять ты все перепутал )) недоклуб сейчас на 6-м месте ))) и чем бабло Газпрома государственне бабла лукойла? можешь пояснить? )))

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks > VVM1964 6 мая 2016, 08:21

      лукойл точно так же качает российские недра, а юридические проволочки вообще не имеют значения в данном случае

      0
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      Рейтинг: +91

      grigkh 5 мая 2016, 07:44

      да куда он денется.. не возьмут его англичане

      0
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