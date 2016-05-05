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    Бэйл: «Не имеет значения, автогол это или нет»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0). Единственный мяч отправил в свои ворота Фернандо, но поначалу точный удар был записан на Бэйла.

    «Не имеет значения, кто забил и был ли это автогол. Главное, что у нас снова есть возможность выиграть Лигу чемпионов.

    Я чувствовал, что мы близки к тому, чтобы убить интригу, но не можем создать хороший момент.

    Я пришел в «Реал», чтобы выигрывать Лигу чемпионов. Одну я уже выиграл, а теперь есть шанс победить еще раз.

    Я чувствую, что становлюсь более зрелым. Мой испанский стал лучше, и я все больше интегрируюсь в команду. Чувствую, что основные трудности позади и наслаждаюсь футболом в «Реале», – сказал Бэйл.

    Источник: BBC

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    05.05.2016 00:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 мая 2016, 05:49

      блеклый полуфинал

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