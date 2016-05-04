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    Тер Штеген: «Я хочу остаться в «Барселоне»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген заявил, что не собирается уходить из «Барселоны». Ранее появлялась информация о том, что голкипер недоволен количеством игровой практики и может покинуть каталонцев летом.

    «Я очень счастлив здесь, хочу остаться и продолжать вести тот образ жизни, который веду сейчас. Барселона – прекрасный город для жизни.

    Никогда нельзя расслабляться и всегда нужно отдавать все силы. И я, и Клаудио Браво и Жорди Масип хотим играть и ради этого работаем из недели в неделю», – сказал Тер Штеген.

    Источник: Goal.com

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    04.05.2016 23:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 5 мая 2016, 10:03

      Уйди и докажи кто ты и что ты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 5 мая 2016, 05:08

      Молодцом, оставайся!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 мая 2016, 00:01

      конечно останется, лучше играть вторым и становится чемпионом чем играя первым номером ничего не добиваться!

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