Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналдо: «Не верю в переход Неймара в «ПСЖ»

    Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдо поделился своим мнением о слухах, которые отправляют форварда сине-гранатовых Неймара в «ПСЖ».

    «Он останется в «Барселоне». Не думаю, что он уйдет. Он очень хорошо прижился в команде и в городе. Я не верю в осуществление этого трансфера», – заявил Роналдо.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2016 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 5 мая 2016, 02:24

      Так же думаю... Неймар и Барса очень подходят друг-другу... Вопрос только в том: ни хочет ли Неймар быть суперзвездой и получить индивидуальные награды (ЗМ или ЗБ)... В Барселоне ему это не светит пока как минимум лет 5... А перейти в ПСЖ - выиграть ЛЧ, быть лучшим игроком ПСЖ, получить ЗМ ??? - вполне таки реально и ему под силу... А в Барсе в тени Месси и Суареса - да будет брать минимум по трофею в сезон, забивать по 20-30 голов... но суперзвездой, лидером таким как в сборной Бразилии врятли станет( а через 5 лет он будет хорошим игроком: но уже не молодым-перспективным и... не лучшим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 мая 2016, 00:44

      Продавать,пока берут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 4 мая 2016, 18:15

      И не нужен неймару никакой ПСЖ , ну если только за огромные деньги

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11