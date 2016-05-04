Роналдо: «Не верю в переход Неймара в «ПСЖ»

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдо поделился своим мнением о слухах, которые отправляют форварда сине-гранатовых Неймара в «ПСЖ».

«Он останется в «Барселоне». Не думаю, что он уйдет. Он очень хорошо прижился в команде и в городе. Я не верю в осуществление этого трансфера», – заявил Роналдо.