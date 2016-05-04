Роналдо: «Не верю в переход Неймара в «ПСЖ»

Так же думаю... Неймар и Барса очень подходят друг-другу... Вопрос только в том: ни хочет ли Неймар быть суперзвездой и получить индивидуальные награды (ЗМ или ЗБ)... В Барселоне ему это не светит пока как минимум лет 5... А перейти в ПСЖ - выиграть ЛЧ, быть лучшим игроком ПСЖ, получить ЗМ ??? - вполне таки реально и ему под силу... А в Барсе в тени Месси и Суареса - да будет брать минимум по трофею в сезон, забивать по 20-30 голов... но суперзвездой, лидером таким как в сборной Бразилии врятли станет( а через 5 лет он будет хорошим игроком: но уже не молодым-перспективным и... не лучшим!
Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдо поделился своим мнением о слухах, которые отправляют форварда сине-гранатовых Неймара в «ПСЖ».
«Он останется в «Барселоне». Не думаю, что он уйдет. Он очень хорошо прижился в команде и в городе. Я не верю в осуществление этого трансфера», – заявил Роналдо.