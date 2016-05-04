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    Хохлов: «Возвращение Роналду – большое подспорье для «Реала»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

    – Кто для вас фаворит?

    – «Реал». Он будет владеть преимуществом и добьется необходимого для себя результата. Возвращение Криштиану Роналду – большое подспорье для «Королевского клуба». Он набрал прекрасную форму в последнее время, много забивает. Можно сказать, что именно португалец вытащил «Реал» в полуфинал, забив три мяча «Вольфсбургу».

    – У «Сити» есть шансы?

    – Зависит от того, какую тактику изберет Пеллегрини. Скорее всего, команда будет играть вторым номером. На «Сантьяго Бернабеу» нужно будет терпеть и ждать своего шанса в атаке.

    – Допускаете, что гости постараются довести противостояние до серии пенальти?

    – Вполне возможно. Но до этой стадии дело не дойдет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2016 13:00
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