Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торрес: «Атлетико» без разницы, с кем играть в финале. Хотим победить»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла «Баварии», но по сумме двух встреч прошла дальше.

    «Мы отдали очень много сил, поскольку «Бавария» давила на протяжении всего матча и не давала нам прессинговать. Нам не удавалось показывать тот футбол, который мы хотели продемонстрировать. В этом случае победить и выйти в финал приятнее вдвойне.

    Спасение Облака сыграло большую роль в нашем успехе. Счастлив, что нам удалось обыграть одну из лучшим команд в Европе. Без разницы, с кем играть в финале. Хотим выиграть», – сказал Торрес.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2016 00:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 4 мая 2016, 01:36

      Всё равно кому ставить автобус

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 мая 2016, 01:09

      и ведь могут...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11