Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Хеа – лучший игрок «МЮ» этого сезона

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа получил приз сэра Мэтта Басби, который вручается лучшему игроку сезона. Отметим, что испанец удостоился этой награды в третий раз подряд.

    В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 25-летний вратарь провел 32 матча, из которых 14 раз отстоял на ноль.

    «Мне трудно подобрать какие-то слова. Выиграть эту награду три года подряд – невероятное чувство. Это большая честь для меня, и я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые являются лучшими в мире. Я хочу поблагодарить каждого, кто причастен к нашему клубу – мы будем продолжать сражаться!» – сказал Де Хеа.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 4 мая 2016, 16:44

      это даже не обсуждается!!!ДДХ лучший вратарь современности на данный момент!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      sebp05 3 мая 2016, 14:50

      да здесь была дикая интрига - похлеще, чем на выборах в Президенты РФ)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      DiJock 3 мая 2016, 13:27

      Ещё бы. Благодаря ему у Юнайтед есть шансы попасть в еврокубки.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11