Де Хеа – лучший игрок «МЮ» этого сезона

это даже не обсуждается!!!ДДХ лучший вратарь современности на данный момент!!!
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа получил приз сэра Мэтта Басби, который вручается лучшему игроку сезона. Отметим, что испанец удостоился этой награды в третий раз подряд.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 25-летний вратарь провел 32 матча, из которых 14 раз отстоял на ноль.
«Мне трудно подобрать какие-то слова. Выиграть эту награду три года подряд – невероятное чувство. Это большая честь для меня, и я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые являются лучшими в мире. Я хочу поблагодарить каждого, кто причастен к нашему клубу – мы будем продолжать сражаться!» – сказал Де Хеа.
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— David De Gea (@D_DeGea) 2 мая 2016 г.