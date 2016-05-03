Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Габи: «Симеоне очень важен для всей команды»

    Капитан «Атлетико» Габи считает, что ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов в Мюнхене против «Баварии» будет похож на первую встречу в Мадриде.

    «Мы очень хорошо готовы. Проводим отличный сезон, а теперь нам предстоит ответный матч против одного из европейских грандов.

    Меня нынешняя ситуация очень радует. Мы в полуфинале, а как мы сыграем – увидим на поле. Наш тренер действительно очень важен для всей команды.

    Думаю, этот поединок будет очень похож на игру в Мадриде. Оппонента мы знаем очень хорошо», – сказал Габи.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» состоится во вторник, 3 мая, в 21:45 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 0:1.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11