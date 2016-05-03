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    Фабрегас: «Второй тайм получился для «Челси» фантастическим»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас сравнил матч с «Тоттенхэмом» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги со всем сезоном своей команды.

    «Второй тайм получился для «Челси» фантастическим. А этот матч можно назвать отражением всего сезона: первый тайм, как и первую часть чемпионата, мы провели плохо, но потом заметно прибавили.

    «Тоттенхэм» забил два мяча по причине того, что мы плохо действовали в обороне. Но, считаю, что мы владели преимуществом на протяжении большего игрового времени», – приводит слова Фабрегаса BBC.

    Напомним, что матч «Челси» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 06:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 мая 2016, 13:55

      Челси игра ли бы так хоть в половину матчей глядишь и в четверке были бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 3 мая 2016, 10:35

      Чулки делать грязь умеют: в 2014-м подгадили Ливерпулю, теперь - Тоттенхэму. мерзонько

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +26

      serset 3 мая 2016, 09:02

      Второй тайм этого матча получился и для «Лестера» фантастическим!
      Браво, Лестер!

      3
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