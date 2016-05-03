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    Варди: «Самое большое достижение в истории великого клуба»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии.

    «Это невероятное чувство, никогда не испытывал ничего подобного. Мы цеплялись за АПЛ в прошлом сезоне, а в субботу мы поднимем трофей. Это дает представление о том, сколько сил было вложено в этот сезон каждым игроком и членом тренерского штаба.

    Это самое большое достижение в истории великого клуба, для всех нас почетно быть частью этого. Я особенно рад тому, что мы победили именно с этими парнями. Каждая минута тяжелой работы на тренировках стоила этого момента», – сказал Варди.

    Источник: BBC

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    03.05.2016 01:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 мая 2016, 08:13

      Удачи в Лиге Чемпионов!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 3 мая 2016, 07:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это самое большое достижение в истории великого клуба
      ====================

      Пе
      репил от радости? Где великий клуб?

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > LMI 3 мая 2016, 11:51

      стать чемпионом в лучшей лиге мира это не заявка на величие?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Papa Torresa 3 мая 2016, 01:26

      Молодцы, ребята! Мои поздравления!

      0
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