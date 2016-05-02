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    Журналисты признали Варди лучшим игроком сезона в АПЛ

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди был признан Ассоциацией футбольных журналистов Англии лучшим игроком нынешнего сезона. Отметим, что второе и третье место заняли одноклубники форварда Рияд Марез и Н'Голо Канте.

    «Это большая честь для меня – получить такую престижную награду. Спасибо Ассоциации футбольных журналистов и тем, кто голосовал за меня. Я также благодарю товарищей по команде, которые являются причиной моих успехов. Это был удивительный сезон для «Лестера». Спасибо главному тренеру, всем сотрудникам и болельщикам за их поддержку», – сказал Варди.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    02.05.2016 13:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      толллян 3 мая 2016, 00:21

      да

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 2 мая 2016, 17:18

      Джейми, давай пять! Это твое по делу!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 2 мая 2016, 16:26

      заслужил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 мая 2016, 15:43

      Заслуженно!

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 2 мая 2016, 14:46

      Интересно, если бы не было Лестера, кого бы назвали лучшим?Кейн?Агуэро?Озил?.Браво Лестер, разнообразили европейскую скукотень.

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