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    Йерро: «Анчелотти был идеальным наставником для «Реала»

    Бывший капитан «Реала» Фернандо Йерро высоко оценил работу итальянского специалиста Карло Анчелотти, помощником которого он работал с 2013 по 2015 год.

    «Анчелотти казался мне идеальным наставником для «Реала». Это специалист с большим опытом, многое сделавший для мадридского клуба во время своей работы. Карло любили и уважали все.

    Уверен, Анчелотти добился бы успеха в любой команде мира, поскольку имеет способность быстро адаптироваться в новом для себя клубе, а также моментально принимать решения», – цитирует Йерро La Galerna.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 08:12
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3421

      FRZZ 2 мая 2016, 10:09

      Какая-та старая новость.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 2 мая 2016, 08:22

      Да это верно.

      0
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