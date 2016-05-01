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    Черышев впервые с марта вышел на поле и вновь получил травму

    Полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева продолжают мучить травмы. Россиянин едва оправился от повреждения, полученного им в начале марта в матче с «Атлетико», как вновь столкнулся с проблемами со здоровьем.

    Черышев вышел на поле на 59-й минуте матча с «Вильярреалом», однако уже на 81-й был вынужден уйти с поля. Так как все замены к тому моменту «Валенсия» уже израсходовала, команда была вынуждена заканчивать матч вдесятером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 23:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 мая 2016, 00:40

      зачем выпускать на поле травмированного Черышева, он же может усугубить травму

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 мая 2016, 00:09

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