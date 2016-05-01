Черышев впервые с марта вышел на поле и вновь получил травму

Полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева продолжают мучить травмы. Россиянин едва оправился от повреждения, полученного им в начале марта в матче с «Атлетико», как вновь столкнулся с проблемами со здоровьем.

Черышев вышел на поле на 59-й минуте матча с «Вильярреалом», однако уже на 81-й был вынужден уйти с поля. Так как все замены к тому моменту «Валенсия» уже израсходовала, команда была вынуждена заканчивать матч вдесятером.