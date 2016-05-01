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    Черышев не попал в состав «Валенсии» на матч с «Вильярреалом»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», по-прежнему не до конца восстановился от травмы, которую он получил полтора месяца назад. Матч 36-го тура Примеры с «Вильярреалом», который начнется в 21:30, россиянин начнет на скамейке запасных.

    Тем не менее, этот матч стал первым с момента получения травмы, в заявку на который Черышев был включен. Таким образом, он по-прежнему может выйти на поле на замену.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 21:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 мая 2016, 21:32

      Для админа вашего паблика вк, в аду заготовлен отдельный котел.

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      Рейтинг: +19

      bk-oleg 1 мая 2016, 21:11

      Черыш заре палеровать !!!

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