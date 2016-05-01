Черышев не попал в состав «Валенсии» на матч с «Вильярреалом»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», по-прежнему не до конца восстановился от травмы, которую он получил полтора месяца назад. Матч 36-го тура Примеры с «Вильярреалом», который начнется в 21:30, россиянин начнет на скамейке запасных.

Тем не менее, этот матч стал первым с момента получения травмы, в заявку на который Черышев был включен. Таким образом, он по-прежнему может выйти на поле на замену.