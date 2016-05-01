Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»

    Несмотря на то, что «Лестер» не сумел оформить чемпионство в матче с «Манчестер Юнайтед», полузащитник «лис» Н'Голо Канте не остался без вознаграждения. Французский клуб «Булонь», выступающий в третьей французской лиге, назовет одну из трибун «Стад де ла Либерасьон» в честь французского игрока.

    Канте является воспитанником «Булони» и выступал за нее с 2010 по 2013 год. За «Лестер» футболист провел 35 матчей и отметился одним голом.

    Интересно отметить, что другим воспитанником клуба является футболист «Баварии» Франк Рибери, в честь которого также названа одна из трибун.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2016 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 1 мая 2016, 21:03

      Это некий маркетинговый ход,после когда десяток таких трибун на берётся,будут заманивать,и тыкать пальцем,каких они звёзд воспитали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 мая 2016, 20:55

      Не рано?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11