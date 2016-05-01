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    Тухель разочарован свистом болельщиков «Боруссии» в адрес Хуммельса

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель остался разочарован поведением болельщиков в матче 32-го тура чемпионата Германии c «Вольфсбургом». Напомним, что фанаты освистывали капитана «шмелей» Матса Хуммельса за то, что тот решил перебраться в «Баварию».

    «Не ожидал, что наши болельщики станут выражать недовольство его решением. Фанаты свистели всякий раз, когда Матс был с мячом. Ощущал двоякие эмоции на стадионе в этот день.

    Мы остаемся дружны, несмотря на произошедшее на трибунах. Игроки команды взаимодействуют с Хуммельсом так, как и прежде», – отметил Тухель.

    Источник: Goal.com

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    01.05.2016 08:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 1 мая 2016, 10:47

      Хуммельс знал на что шел,когда дал согласие

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 1 мая 2016, 09:43

      Это ждёт всех кто будет идти в Баварию из Боруссии,Байера,Вольфсбурга

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > BarcelonianDestroyer 1 мая 2016, 13:24

      Ахаха. И это говорит глор Мешка из Каталонии. Из БД возможно и будут освистывать. Но ни как не из Вольфсбурга и уж тем более Байера. Пукан горит что Хумельс выбрал Баварию а не Балетную школу симулянтов. Убейся.

      -2
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > VReDNiY 1 мая 2016, 18:30

      Да пошёл ты.Барселона отличная команда,это топ клуб,а такие кретины как ты имеют один аргумент из хейтерить типо они балерины.Назови мне хоть одну команду в которой не симулируют

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > BarcelonianDestroyer 2 мая 2016, 23:40

      На кретина в зеркало полюбуешся. А Бабселона это не клуб а проект. Узбагойся. Не принимай все так близко. Лучше болеть за Осасуну чем за это дно

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > VReDNiY 3 мая 2016, 10:03

      Проект 5 раз Лигу Чемпионов не выигрывает...

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > BarcelonianDestroyer 6 мая 2016, 22:49

      Деньги выигрывают а не дно это

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