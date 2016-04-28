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    Мюллер: «Конечно, я недоволен, что остался в запасе, но нужно оставаться профессионалом»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал свое отсутствие в стартовом составе мюнхенцев на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, что немецкий форвард появился на поле лишь на 70-й минуте встречи, а его команда в итоге уступила со счетом 0:1.

    «Я профессионал, поэтому отношусь к этому спокойно. Естественно, я недоволен тем, что остался на скамейке запасных, но самое главное – это результаты команды, а также решения нашего тренера. Ничего хорошего не случится, если каждый начнет психовать из-за подобных вещей», – отметил Мюллер.

    Источник: Goal.com

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    28.04.2016 17:57
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