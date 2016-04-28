«Барселона» готова продлить контракт с Тер Штегеном

Руководство «Барселоны» готово продлить действующий контракт с вратарем команды Марк-Андре Тер Штегеном. Текущее соглашение рассчитано до лета 2019 года, но в клубе хотят дать понять футболисту, что он важен для команды и в ближайшем будущем должен стать номером один.

Известно, что у Тер Штегена есть несколько серьезных предложений от клубов английской Премьер-лиги. Учитывая недовольство своим положением в «Барселоне», голкипер вполне серьезно рассматривает их.