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    «Барселона» готова продлить контракт с Тер Штегеном

    Руководство «Барселоны» готово продлить действующий контракт с вратарем команды Марк-Андре Тер Штегеном. Текущее соглашение рассчитано до лета 2019 года, но в клубе хотят дать понять футболисту, что он важен для команды и в ближайшем будущем должен стать номером один.

    Известно, что у Тер Штегена есть несколько серьезных предложений от клубов английской Премьер-лиги. Учитывая недовольство своим положением в «Барселоне», голкипер вполне серьезно рассматривает их.

    Источник: Sport.es

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    28.04.2016 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 28 апреля 2016, 10:41

      Почему сейчас не сделать его 1 номером, он и так неплохо играет, а наберется уверенности не хуже Нойера будет

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