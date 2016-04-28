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    Хекинг доработает в «Вольфсбурге» до окончания контракта

    В «Вольфсбурге» не рассматривают вариант с увольнением главного тренера команды Дитера Хекинга.

    «Я не намерен давать какую-то клятву верности Хекингу, в этом просто нет необходимости. У Хекинга есть действующий контракт с клубом», – приводит слова спортивного директора клуба Клауса Аллофса Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.

    Текущий сезон для команды можно считать провальным: «Вольфсбург» за три тура до окончания чемпионата Германии занимает в турнирной таблице 10-е место, имея на своем счету лишь 39 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 08:57
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