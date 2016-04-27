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    Бэйл: «Нам не повезло: мы должны были пробить пару пенальти»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

    «Думаю, очень важно, что мы не пропустили. Неплохо было бы забить, но этому не суждено было случиться. С самого начала матч был закрытым – я это предсказывал, и так и должно было быть.

    Во втором тайме игра стала чуть более открытой. Нам не повезло: мы должны были пробить пару пенальти.

    В эпизоде с Компани определенно был фол, но что тут поделаешь? Судья не был настроен давать нам многое», – сказал Бэйл.

    Источник: Football Espana

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    27.04.2016 01:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -186

      Protosser 28 апреля 2016, 09:29

      ЫЫЫыыы
      Это можно сделать лозунгом и написать на Бернабеу:
      "Мы должны пробить пару пенальти!"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 27 апреля 2016, 10:48

      да ну не, Чакыр нормально отработал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 27 апреля 2016, 09:57

      Чекыр весь матч Реал тащил что за бред несет Бейл

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 27 апреля 2016, 09:50

      куда более не повезло Каземиро и Пепе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Ibroahim 27 апреля 2016, 09:26

      эх судья как ты мог )) надо было им несколько пенальти дать )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 апреля 2016, 09:14

      Бейл ты полный нуль с пненаля и я забью

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Garrincha58 27 апреля 2016, 09:49

      не факт )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 27 апреля 2016, 09:02

      АХАХАХ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 27 апреля 2016, 07:22

      десять пеналей !!!Бэйл нулевой что тут говорить!Пенальду нет,и реал мертвячий!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 27 апреля 2016, 06:21

      Плохому танцору...

      -1
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