Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Нам нужно будет забить»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

    «Бавария» хорошо работает как в нападении, так и в обороне. Чтобы получить преимущество, нам нужно будет забить.

    Я жду тяжелой игры против соперника, который обладает разнообразными вариантами в атаке. Мы должны сосредоточиться только на одной вещи – на победе», – сказал Симеоне.

    Матч «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.04.2016 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 апреля 2016, 15:32

      вам обязательно забьют...и не один)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 27 апреля 2016, 08:27

      Если не забить не выиграть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11