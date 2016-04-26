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    Варди пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди пропустит матч 36-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, футболист был удален с поля в игре с «Вест Хэмом» и после второй желтой карточки вел себя агрессивно по отношению к арбитру. Футбольная ассоциация Англии предъявила Варди обвинения в некорректном поведении, которые игрок оспаривать не стал.

    Теперь ФА приняла решение наказать Варди за этот инцидент дисквалификцией на один матч. Таким образом, футболист не примет участия в игре с «Манчестер Юнайтед», которая может стать для «Лестера» чемпионской.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    26.04.2016 00:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 26 апреля 2016, 09:40

      Они так многое для своей команды сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 26 апреля 2016, 09:37

      Тоттенхэм все равно все матчи не выиграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 26 апреля 2016, 09:28

      несправедливо, что Лестер чемпионский матч проведет без Варди

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Untitled-1 28 апреля 2016, 12:34

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      robocop 26 апреля 2016, 05:26

      2 очка в 3-х играх Лестер возьмёт и без Варди

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Morro 26 апреля 2016, 04:06

      это жестоко

      0
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